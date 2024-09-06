В субботу 7 сентября ограничения света не запланированы. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
В субботу отключений света не будет
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«Согласно информации от Укрэнерго суббота должна пройти без отключений электричества», — говорится в сообщении.
В случае изменений энергетики сообщат об этом. Они также попросили не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 21:00.
Источник: Минфин
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