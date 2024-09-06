Немецкий аккумуляторный завод Volkswagen сокращает производственные мощности на половину

Дочернее предприятие Volkswagen PowerCo, занимающееся производством аккумуляторов, построит только одну из двух запланированных производственных линий на своем заводе в Зальцгиттере в Германии, поскольку сектор приспосабливается к замедлению спроса на электромобили. Об этом сообщает Reuters.

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На фабрике есть место для двух линий, но строится только одна, а планы по второй приостановлены.

Главный технический директор группы Томас Шмалл в четверг продемонстрировал на заседании персонала слайд с планами только одной производственной линии на заводе общей мощностью 20 гигаватт-часов.

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Ранее Volkswagen заявлял, что завод в Зальцгиттере постепенно увеличит мощность до 40 гигаватт-часов в год, но не предоставил временных рамок.

Представитель PowerCo сказал, что компания все еще планирует начать производство в Зальцгиттере в 2025 году, как было запланировано.

«Дальнейшее расширение производственных мощностей будет осуществляться гибко и в соответствии со спросом», — добавил представитель.

Три анонсированных завода PowerCo в Зальцгиттере, испанской Валенсии, и Онтарио (Канада) имеют суммарную мощность до 170 гигаватт-часов.