Увеличение размера помощи переселенцам на 2025 год не планируется — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на 2025 год не планируется увеличивать размеры государственной поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом глава правительства сообщил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

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«На 2025 год пока Минфин не запланировал увеличение размеров государственной поддержки ВПЛ, но объемы в этом году достаточны», — отметил он.

По словам премьера, по состоянию на 1 сентября получателями государственной помощи являются 1,2 млн. внутренних переселенцев.

Также Шмыгаль отметил, что идет подготовка пилотного проекта по предоставлению ВПЛ в девяти прифронтовых областях субсидий на оплату стоимости или части стоимости аренды жилья.

Напомним

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий предоставили инструкцию, как получить денежную помощь для покупки дров и угля, которую могут получить жители, проживающие в пределах 10-километровой зоны от государственной границы с рф или линии соприкосновения.