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6 сентября 2024, 16:34 Читати українською

Банки одобрили заявки на энергокредиты на 5,8 млрд грн

Банки в период с 1 июня по 1 сентября получили 1975 заявок на 46,4 млрд грн, свидетельствуют результаты опроса 20 банков-участников меморандума о рамочных условиях кредитования проектов возобновления энергоинфраструктуры, опубликованных Национальным банком Украины (НБУ) в пятницу. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Банки в период с 1 июня по 1 сентября получили 1975 заявок на 46,4 млрд грн, свидетельствуют результаты опроса 20 банков-участников меморандума о рамочных условиях кредитования проектов возобновления энергоинфраструктуры, опубликованных Национальным банком Украины (НБУ) в пятницу.

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Сумма одобренных за этот период заявок на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры составила 5,8 млрд грн, тогда как объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями юрлиц, составлял на конец августа 972 млн грн, а на сегодняшний день превысил миллиард грн.

Опрос финучреждений свидетельствует, что в течение августа было подано 781 заявку на 7,3 млрд грн, одобрено 808 заявок на 2,2 млрд грн и предоставлено 224 кредита на 523 млн грн.

По предварительным оценкам НБУ, объем профинансированной мощности по предоставленным займам бизнеса, учитывающий около 85% кредитного портфеля, составляет 97,4 МВт.

Наибольшие объемы средств выделены на строительство солнечных электростанций (СЭС, 32 МВт мощности), покупку дизельных и бензиновых генераторов (33 МВт), а также газопоршневых когенерационных установок (18 МВт).

По данным НБУ, в течение последней недели банки выдали гражданам 405 энергокредитов общим объемом 27 млн грн, что увеличило объем валового портфеля кредитов физлицам до 89 млн грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
6 сентября 2024, 17:01
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Національний банк запропонував замінити російську назву монети «копійка» на споконвічно український «шаг». Однак ця ініціатива зустріла суперечливу реакцію суспільства.
https://www.unian.ua/economics/finance/shag-zamist-kopiyki-nbu-hoche-pereymenuvati-monetu-12749715.html
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