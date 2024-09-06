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6 сентября 2024, 15:42 Читати українською

В следующем году Украина получит от НАТО военную помощь на 40 миллиардов евро — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение союзников по НАТО оказывать Украине постоянную и долгосрочную военную помощь в 40 млрд евро на следующий год. Об этом Столтенберг заявил в Осло во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере, сообщает Укринформ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение союзников по НАТО оказывать Украине постоянную и долгосрочную военную помощь в 40 млрд евро на следующий год.
Фото: pixabay.com

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Во время саммита НАТО в Вашингтоне союзники приняли решение обеспечить поддержку Украины на длительный период… Союзники по НАТО приняли минимальный базовый показатель в 40 миллиардов евро военной помощи для Украины в течение следующего года, чтобы обеспечить такую помощь на длительное время и убедиться, что Украина может защищать себя", — сказал руководитель Североатлантического союза.

Он напомнил, что во время Вашингтонского саммита НАТО в июле этого года Североатлантический союз принял на себя координацию и предоставление международной помощи безопасности для Украины.

С этой целью в немецком Висбадене создается отдельное командование НАТО. В то же время, в восточной части Альянса будет создан логистический хаб, чтобы доставлять такую помощь в Украину.

Столтенберг отметил, что такие усилия преследуют цель в дальнейшем усиливать возможности Украины в самообороне против российской агрессии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
6 сентября 2024, 15:58
#
Війна продовжуватиметься…
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