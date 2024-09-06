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6 сентября 2024, 15:37 Читати українською

Молдова остановила переводы через российскую платежную систему «Золотая Корона»

Банки Молдовы остановили переводы через российскую платежную систему «Золотая Корона» из-за санкций США. Об этом сообщает The Moscow Times.

Банки Молдовы остановили переводы через российскую платежную систему «Золотая Корона» из-за санкций США.

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Банки Молдовы перестали принимать денежные переводы из россии по платежной системе «Золотая Корона» на неопределенный срок.

В последний пакет санкций США, примененных накануне Дня Независимости Украины, внесли одного из крупнейших провайдеров ИТ-услуг для финансового сектора в рф — Центр финансовых технологий (ЦФТ). Компания также является разработчиком российской платежной системы «Золотая Корона».

Ранее перевод через платежную систему «Золотая Корона» можно получить в отделениях банков Moldindconbank, Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank и Energbank, но сейчас эта функция недоступна.

Сообщается, что платежная система «Золотая Корона» была последним сервисом, позволяющим переводить деньги между Молдовой и россией. Переводы через Юнистрим перестали работать в Молдове летом 2023 года, а через Контакт — в феврале этого года.

Источник: Минфин
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