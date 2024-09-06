ЕС предоставляет Украине 40 миллионов евро помощи для подготовки к зиме

Европейская комиссия анонсировала выделение Украине дополнительных 40 млн евро гуманитарной помощи на фоне непрерывных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил комиссар ЕС по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

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Из этой суммы 35 млн евро выделено на гуманитарные проекты в Украине и 5 млн. евро в поддержку украинских беженцев и принимающих их общин в Молдове.

Отмечается, что основная цель этого финансирования — помочь Украине подготовиться к морозным зимним месяцам.

«Вместе со своими гуманитарными партнерами ЕС стремится отремонтировать поврежденные здания, обеспечить электроэнергией и отоплением, а также предоставить убежище тем, кто больше всего в этом нуждается», — говорится в сообщении.

Помощь ЕС

Включая новое финансирование, объявленное сегодня, Европейская комиссия выделила в общей сложности 966 млн евро на программы гуманитарной помощи гражданским лицам, пострадавшим от войны в Украине после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.

Из этого финансирования 895 млн евро было выделено на гуманитарные программы в пределах Украины и 71 млн евро в поддержку беженцев, бежавших от войны в соседнюю Молдову.