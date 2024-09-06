Европейская комиссия анонсировала выделение Украине дополнительных 40 млн евро гуманитарной помощи на фоне непрерывных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил комиссар ЕС по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.
ЕС предоставляет Украине 40 миллионов евро помощи для подготовки к зиме
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Из этой суммы 35 млн евро выделено на гуманитарные проекты в Украине и 5 млн. евро в поддержку украинских беженцев и принимающих их общин в Молдове.
Отмечается, что основная цель этого финансирования — помочь Украине подготовиться к морозным зимним месяцам.
«Вместе со своими гуманитарными партнерами ЕС стремится отремонтировать поврежденные здания, обеспечить электроэнергией и отоплением, а также предоставить убежище тем, кто больше всего в этом нуждается», — говорится в сообщении.
Помощь ЕС
Включая новое финансирование, объявленное сегодня, Европейская комиссия выделила в общей сложности 966 млн евро на программы гуманитарной помощи гражданским лицам, пострадавшим от войны в Украине после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.
Из этого финансирования 895 млн евро было выделено на гуманитарные программы в пределах Украины и 71 млн евро в поддержку беженцев, бежавших от войны в соседнюю Молдову.
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Щодо зими, то прогнози теж не радують. Фахівці кажуть, що за оптимістичним сценарієм можливі відключення світла до 12 годин на добу. Зокрема, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук прогнозує кілька сценаріїв ситуації в енергетиці в осінньо-зимовий період залежно від розвитку подій.
«За оптимістичним прогнозом, якщо на стабільній основі працюватимуть 8−9 енергоблоків АЕС, а зима буде помірною, без сильних морозів, планується відновлення близько 3 ГВт (3000 мегават) із 6 ГВт пошкодженої потужності. За такого розвитку подій можливі відключення електроенергії тривалістю до 12 годин на добу. Більш песимістичний сценарій передбачає, що вдасться відновити лише близько 2000 мегават потужності, а кількість робочих блоків АЕС буде 6−7 і при цьому зима буде холодною. Тоді система опиниться в кризовій ситуації.»
А за найгіршим сценарієм, якщо росія продовжить атакувати українську енергетику, то цієї зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення. За прогнозом члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Нагорняка, якщо температура взимку опуститься до -10°C, українці із великою вірогідністю матимуть електроенергію лише протягом 12−14 годин на добу, а решту часу — приблизно 10 годин — перебуватимуть без світла.
«Великі надії покладаються на західну допомогу. Під час офіційного візиту у США українська делегація досягла домовленості з американськими урядовцями та представниками бізнесу щодо стратегії швидкого відновлення та модернізації української енергетичної системи. Зокрема, на зміцнення енергетичної безпеки США надали Україні фінансовий пакет допомоги у розмірі $800 млн. Втім, поряд з державними заходами, бізнесу та населенню доцільно потурбуватися про резервні системи живлення (павербанки, зарядні станції, дизельні генератори, сонячні панелі та інвертори), щоб впевнено пережити екстрені відключення електроенергії».