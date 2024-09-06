Доходы банков выросли на 22%

Прибыль украинских банков составляет 119,44 млрд грн за 7 месяцев этого года. Это на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Вместе с заработками растет и налог на прибыль — в 1,8 раза в год, до 25,83 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

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Госбанки

Даже несмотря на увеличенный налог, чистая прибыль на 13% больше, чем в прошлом — 93,61 млрд грн.

В Опендатаботе также отмечают, что 63% от общей прибыли всех банков приходится на государственные банки.

Стабильно лидирует Приват: 37,16 млрд грн прибыли после налогообложения. На этот государственный банк приходится 40% общей прибыли всех банков страны.

Иностранные банки

«Банки с иностранным капиталом заработали на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года — 21,4 млрд грн. Райффайзен остается лидером этой группы: 4,87 млрд грн», — говорится в сообщении.

Совокупная прибыль банков с частным капиталом выросла на 29% — до 13,39 млрд грн. В настоящее время на эту группу приходится 14% совокупной прибыли всех банков страны.

Лидером группы является ПУМБ — 4,24 млрд грн. В то же время самый большой прирост среди всех показал МТБ банк: в 13 раз, до 539,8 млн грн.

Сейчас в Украине работает 62 банка.