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5 сентября 2024, 12:03 Читати українською

Швейцарский банк открыл торговлю BTC и Ethereum и прибыльность майнинга: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Швейцарский банк ZKB открыл торговлю BTC и Ethereum

Четвертый по величине банк Швейцарии Zürcher Kantonalbank (ZKB) открыл клиентам доступ для приобретения криптовалюты. Согласно прессрелизу, пользователи могут круглосуточно купить биткоин или Ethereum.

ZKB — крупнейшее кантональное финансовое учреждение страны, под управлением которого находятся активы на $235 млрд.

По заявлению представителей компании, для торговли криптовалютой клиенты могут использовать платформы ZKB eBanking и ZKB Mobile Banking. Предложение ориентировано как на уже имеющихся пользователей банка, так и на другие финансовые учреждения.

При этом ZKB предоставляет услуги по хранению и управлению активами. В прессрелизе говорится, что клиентам не нужно самостоятельно настраивать криптогаманец или подключать постороннее ПО. Все операции, связанные с криптовалютой, банк берет на себя.

В банке отмечают, что предложение касается только клиентов, проживающих в Швейцарии. Граждане США не могут получить доступ к данной услуге. При этом расчет по торговым операциям с криптовалютой всегда производится в долларах США.

Представители финансового учреждения особо отметили, что ZKB пока не предоставляет услуги по стейкингу цифровых активов.

В Южной Корее проверят криптобиржи на предмет незаконных транзакций — СМИ

Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) проведет проверку торговых платформ, работающих с виртуальными активами. В первую очередь регулятор займется поиском подозрительных или незаконных транзакций, сообщает The Korea Times.

По данным СМИ, это первая проверка такого формата после того, как в июле 2024 вступил в силу «Закон о защите пользователей виртуальных активов». Он устанавливает определенные меры защиты пользователей Южной Кореи, которые инвестируют в криптовалюты, в том числе страхование от взломов и вредных атак, а также хранение капитала отдельно от активов биржи.

Сообщают, что во время мониторинга регулятор будет выявлять подозрительные транзакции и следить за тем, чтобы криптовалютные биржи и связанные с ними компании соблюдали установленные правила. За нарушение закона предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения для руководства фирм, получивших более 5 млрд корейских вон ($3,7 млн) в результате незаконных операций.

В FSS заявили, что проверят две криптобиржи, работающие с корейскими онами. Регулятор сослался на «необычные случаи», обнаруженные в ходе предварительных проверок.

Кроме того, ведомство проверит еще три платформы и одного поставщика криптовалютных кошельков. Впрочем, под «прицел» FSS может попасть любая другая криптобиржа в случае возникновения жалоб, утверждает источник.

Binance запустит сервис для стейкинга Solana в сентябре

Криптовалютная биржа Binance запустит сервис для стейкинга монет Solana (SOL) до конца сентября 2024 года. Об этом сообщает The Block со ссылкой на заявление компании.

В заявлении говорится, что новый инструмент под названием BNSOL позволит пользователям отправлять монеты SOL в стейкинг и получать часть выплачиваемых сетью комиссионных. Также в распоряжении клиентов будет ликвидный токен, который можно использовать, пока основные активы заблокированы.

«BNSOL позволяет пользователям разблокировать ликвидность, наслаждаться непрерывным накоплением вознаграждения и беспрепятственно пользоваться Binance, настолько более широкой DeFi-экосистемой, что делает его идеальным решением для тех, кто хочет максимизировать потенциал своих монет Solana», — заявил глава отдела региональных рынков в Binance Вишал Сачиндран.

Доходность майнинга достигла рекордно низкого уровня — JPMorgan

В августе 2024 года биткоин-майнеры в среднем заработали $43 600 за каждый экзахеш в секунду (EH/s) в виде ежедневных вознаграждений за блок. Это самый низкий показатель доходности за всю историю добычи первой криптовалюты, сообщает CoinDesk со ссылкой на недавнее исследование JPMorgan.

В своем отчете аналитики сравнили актуальные данные по пиковым значениям ноября 2021 года. Три года назад майнинг был более рентабельным и приносил компаниям $342,000 за каждый EH/s. В то же время биткоин торговался выше $60 000, а хешрейт составлял 161 EH/s.

По данным аналитиков, хешрейт сети, являющийся одним из показателей конкуренции в отрасли и сложности майнинга, растет второй месяц подряд.

«Средний хешрейт сети составлял 631 EH/s в августе, что на 16 EH/s больше, чем в прошлом месяце, и примерно на 20 EH/s ниже уровней до халвинга», — отметили авторы отчета.

Курс криптовалют к доллару

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
5 сентября 2024, 14:07
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Стейкінг тема.
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