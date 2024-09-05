Сохранение учетной ставки станет важным для развития кредитования и депозитных программ — банкир

Осенью на фоне усиления инфляции крайне важно сохранить учетную ставку на уровне 13% и ставку по 3-месячным депозитным сертификатам в размере 16%. Об этом заявил Сергей Мамедов, глава правления Глобус Банка.

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Эксперт считает, что незыблемость этих двух важных показателей, с одной стороны, положительно скажется на развитии кредитования и депозитных программ, а с другой — будет иметь терапевтический эффект для клиентов.

«Каждый гражданин должен быть уверен, что гривне не грозят глобальные изменения, что, например, инфляция „не проглотит“ вложенные средства на депозит, а кредитные ставки не возрастут до „облака“. Именно поэтому сохранение учетной ставки, как и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам, на основе которых формируются кредитная политика и доходность подавляющего большинства депозитов, будут способствовать усилению доверия граждан не только к национальной валюте, но и к экономической стратегии государства», — аргументирует банкир.

«Энергетические» испытания

В то же время Мамедов предполагает, что из-за новых «энергетических» испытаний, осень может быть достаточно напряженной в том числе и для банковского сектора. По убеждению банкира, веерные отключения света или даже многодневные блекауты не повлекут за собой глобальных сбоев в работе банков.

Он напомнил, что подавляющее большинство банковских отделений присоединено к системе Power Banking, гарантирующей клиентам получение максимального спектра банковских услуг в условиях отсутствия света.

«В последние несколько месяцев при частом отсутствии электропитания многим участникам рынка удалось оптимизировать собственные рабочие процессы. Это дает повод надеяться, что работа банков осенью будет, по меньшей мере, удовлетворительной», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, даже в условиях перебоев со светом массового оттока клиентов не будет наблюдаться, ведь созданы максимально благоприятные условия для осуществления всех возможных банковских операций.

«В течение лета банковский сектор доказал, что энергетические проблемы не являются непреодолимыми. Ведь клиенты не забирают наличные, не закрывают счета — то есть не убегают из банков, хотя в обществе все время бушуют страхи и опасения. Я считаю, что бесперебойная работа банковских учреждений будет нивелировать негативные общественные настроения, усиливая доверие к гривне, к экономической политике государства», — подчеркнул банкир.

Валютный рынок осенью

Относительно ситуации на валютном рынке осенью эксперт считает, что Нацбанк и дальше будет направлять усилия на удержание баланса между спросом и предложением, что станет предохранителем от стремительных курсовых изменений.

«В течение года монетарная политика НБУ была достаточно эффективной и взвешенной, что позволило активизировать кредитование и постепенно переориентировать гривневые депозиты на более длительные во времени — от 1 года до 2,5 лет, по которым сейчас фиксируются наибольшие ставки — до 15% годовых. А внедренный Нацбанком режим «управляемой гибкости» на валютном рынке существенно уменьшил «поезд» на валюту и позволил вернуть рыночное регулирование курсов.

Но при этом, чтобы предотвратить неконтролируемые процессы, НБУ сохранил действенные рычаги влияния на рынок, в частности из-за механизма валютных интервенций, что крайне важно для нормального функционирования рынка во время войны", — подчеркнул специалист.

Мамедов считает, что до конца года ситуация на валютном рынке вряд ли существенно изменится. По его предположению, что курсовые колебания американского доллара до конца года будут происходить в текущем «коридоре» в 41,3 грн — 42 грн, что будет совпадать с курсовыми расчетами, заложенными в государственный бюджет на 2024 год.