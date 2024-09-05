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5 сентября 2024, 9:03 Читати українською

Украина начала обсуждение фискальных реформ с МВФ

Руководство Министерства финансов и Национальный банк Украины вместе с миссией Международного валютного фонда приступили к обсуждению мер экономической и финансовой политики в рамках пятого пересмотра программы EFF. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Руководство Министерства финансов и Национальный банк Украины вместе с миссией Международного валютного фонда приступили к обсуждению мер экономической и финансовой политики в рамках пятого пересмотра программы EFF.
Фото: depositphotos

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Ключевые темы

Отмечается, что ключевыми темами для обсуждения является выполнение мер, определенных по Программе для последующего пересмотра, в частности, внедрение фискальных структурных реформ.

Кроме того, участники рассмотрят вопрос обновления долговой устойчивости и приоритетов реформ правительства Украины.

Выполнение маяков

В Минфине также отметили, что Украина на начало сентября 2024 года, в рамках действия Программы, выполнила 23 структурных маяка из 37, предусмотренных Меморандумом с МВФ. Из них 14 маяков касались фискального сектора.

Читайте также: Bloomberg: Украина готовится к давлению МВФ по поводу девальвации гривны и повышения налогов

«С начала полномасштабного вторжения МВФ направил Украине $10,2 млрд бюджетной помощи, которая является третьим по объему источником внешнего финансирования после ЕС и США. Помощь Фонда в этом процессе является координирующей между донорами, что способствует мобилизации ресурсов на приоритетные нужды Украины», — заявил министр финансов Сергей Марченко.

Миссия МВФ продлится с 4 сентября по 10 сентября 2024 года.

Напомним

«Минфин» писал, что МВФ начинает переговоры с Украиной по пересмотру программы расширенного финансирования на $1,1 млрд.

График пересмотров программы МВФ

  • 5-й просмотр — в октябре 2024 года. Приблизительно на $1,1 млрд (835 млн СДР);
  • 6-й просмотр — в декабре 2024 года. Тоже примерно на $1,1 млрд (S835 млн СДР);
  • 7-й пересмотр — с 1 марта 2025 года. Приблизительно на $0,9 млрд (684 млн СДР).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
5 сентября 2024, 9:57
#
Дайте ссылку на эти 37 стр маяков, хотелось бы посмотреть.
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