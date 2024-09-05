Украина начала обсуждение фискальных реформ с МВФ

Руководство Министерства финансов и Национальный банк Украины вместе с миссией Международного валютного фонда приступили к обсуждению мер экономической и финансовой политики в рамках пятого пересмотра программы EFF. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Ключевые темы

Отмечается, что ключевыми темами для обсуждения является выполнение мер, определенных по Программе для последующего пересмотра, в частности, внедрение фискальных структурных реформ.

Кроме того, участники рассмотрят вопрос обновления долговой устойчивости и приоритетов реформ правительства Украины.

Выполнение маяков

В Минфине также отметили, что Украина на начало сентября 2024 года, в рамках действия Программы, выполнила 23 структурных маяка из 37, предусмотренных Меморандумом с МВФ. Из них 14 маяков касались фискального сектора.

Читайте также: Bloomberg: Украина готовится к давлению МВФ по поводу девальвации гривны и повышения налогов

«С начала полномасштабного вторжения МВФ направил Украине $10,2 млрд бюджетной помощи, которая является третьим по объему источником внешнего финансирования после ЕС и США. Помощь Фонда в этом процессе является координирующей между донорами, что способствует мобилизации ресурсов на приоритетные нужды Украины», — заявил министр финансов Сергей Марченко.

Миссия МВФ продлится с 4 сентября по 10 сентября 2024 года.

Напомним

«Минфин» писал, что МВФ начинает переговоры с Украиной по пересмотру программы расширенного финансирования на $1,1 млрд.

График пересмотров программы МВФ