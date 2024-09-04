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4 сентября 2024, 16:03 Читати українською

В Германии согласовали налоговые льготы для электромобилей

Кабинет министров Германии согласовал предложенное понижение налогов для стимулирования использования электромобилей. Об этом сообщает Reuters.

Кабинет министров Германии согласовал предложенное понижение налогов для стимулирования использования электромобилей.
Фото: pixabay.com

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Согласно проекту, компании смогут вычислить до 40% стоимости новых электромобилей и автомобилей с нулевым уровнем выбросов со своих налоговых счетов на следующий год после их приобретения, постепенно снижая до 6% на шестой год.

Германия стремится повысить уровень использования электромобилей, количество новых регистраций которых в июле упало на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно официальным данным.

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По оценкам правительства, среднегодовые расходы на это мероприятие будут составлять около 465 млн евро ($514 млн) в период с 2024 по 2028 год, когда истечет срок действия налоговой льготы.

Кроме того, льготный налоговый режим, который сейчас применяется к электрическим и служебным автомобилям с нулевым уровнем выбросов стоимостью менее 70 тысяч евро, также будет распространяться на автомобили стоимостью 95 000 евро или менее согласно предложению.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 сентября 2024, 16:10
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Хорошо, когда электричество не выключают!
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