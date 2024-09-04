В Германии согласовали налоговые льготы для электромобилей

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Согласно проекту, компании смогут вычислить до 40% стоимости новых электромобилей и автомобилей с нулевым уровнем выбросов со своих налоговых счетов на следующий год после их приобретения, постепенно снижая до 6% на шестой год.

Германия стремится повысить уровень использования электромобилей, количество новых регистраций которых в июле упало на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно официальным данным.

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По оценкам правительства, среднегодовые расходы на это мероприятие будут составлять около 465 млн евро ($514 млн) в период с 2024 по 2028 год, когда истечет срок действия налоговой льготы.

Кроме того, льготный налоговый режим, который сейчас применяется к электрическим и служебным автомобилям с нулевым уровнем выбросов стоимостью менее 70 тысяч евро, также будет распространяться на автомобили стоимостью 95 000 евро или менее согласно предложению.