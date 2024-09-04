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4 сентября 2024, 13:08 Читати українською

Рада провалила увольнение главы Фонда госимущества

Виталия Коваля не уволили с должности главы Фонда государственного имущества. Верховная Рада Украины провалила голосование. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Виталия Коваля не уволили с должности главы Фонда государственного имущества.
Фото: t.me/yzheleznyak

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«Рада провалила увольнение Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Сделать отчет ему не дали», — отметил Железняк.

Увольнение Коваля поддержали 225 народных депутатов. Воздержались 26 парламентов, не голосовали — 65.

Для принятия решения требуется минимум 226 голосов народных депутатов.

Напомним

«Минфин» писал, что вчера, 3 сентября, заявления об отставке подали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюска, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

Также заявления об увольнении написали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Сегодня, 4 сентября, заявление об увольнении подал министр иностранных дел Дмиро Кулеба.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал перезагрузку половины правительства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
4 сентября 2024, 14:26
#
А гавнілу детьманцева будуть звільняти?
+
0
Smerch747
Smerch747
4 сентября 2024, 14:44
#
Їм ліньки кнопочку вже нажати) І голова партії який не знайшов 1!!! голос — це також серйозний знак.
+
+15
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
4 сентября 2024, 15:21
#
А куда все резко побежали, неужели все реформы удачно закончили и страна вышла в мировые лидеры? если да то (можно и на покой , ходить по универам и рассказывать как они из Украины второй Сингапур сделали :(
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