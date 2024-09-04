Рада провалила увольнение главы Фонда госимущества

Виталия Коваля не уволили с должности главы Фонда государственного имущества. Верховная Рада Украины провалила голосование. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Рада провалила увольнение Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Сделать отчет ему не дали», — отметил Железняк.

Увольнение Коваля поддержали 225 народных депутатов. Воздержались 26 парламентов, не голосовали — 65.

Для принятия решения требуется минимум 226 голосов народных депутатов.

Напомним

«Минфин» писал, что вчера, 3 сентября, заявления об отставке подали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюска, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

Также заявления об увольнении написали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Сегодня, 4 сентября, заявление об увольнении подал министр иностранных дел Дмиро Кулеба.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал перезагрузку половины правительства.