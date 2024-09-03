В Верховную Раду поступили заявления об отставке от трех министров и председателя Фонда государственных имуществ. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
В Раду поступили заявления об отставке от трех министров и главы Фонда госимущества
В Верховную Раду поступили заявления об отставке от трех министров и председателя Фонда государственных имуществ. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
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Кто увольняется
Заявления об отставке подали:
- Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин;
- Министр юстиции Денис Малюска;
- Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец;
- Глава Фонда госимущества Виталий Коваль.
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Источник: Минфин
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