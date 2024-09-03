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3 сентября 2024, 18:14 Читати українською

В Украине фейковые правоохранители выманили у парня $250 тысяч в криптовалюте

Злоумышленники представились стражами порядка, запугали мужчину уголовной ответственностью за вымышленное преступление, и заставили перечислить на криптогаманец $250 000 в криптовалюте. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленники представились стражами порядка, запугали мужчину уголовной ответственностью за вымышленное преступление, и заставили перечислить на криптогаманец $250 000 в криптовалюте.
Фото: npu.gov.ua

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Подробности

В мае в полицию обратился 20-летний основатель онлайн-бизнеса и сообщил, что неизвестные мужчины, представившись стражами порядка, запугали его и заставили перечислить $250 тысяч в криптовалюте.

Оперативники внутренней безопасности и киберполиции Нацполиции установили, что четверо злоумышленников, рассчитав ориентировочный доход предпринимателя, решили нажиться.

Заговорщики представились правоохранителями и предъявили потерпевшему вымышленные обвинения в сотрудничестве с россией.

Они запугивали мужчину продолжительным заключением за сфабрикованным делом в государственной измене и предложили «решить вопрос» за $250 тысяч, обещая закрыть выдуманное «дело».

Мошенники заставили потерпевшего передать им собственные криптоактивы в сумме 250 тыс. USDT, что в эквиваленте превышает 10 млн. грн. В тот же день злоумышленники обналичили свои средства с помощью одного из обменных сервисов.

Сотрудники подразделения внутренней безопасности и специалисты по киберполиции идентифицировали вымогателей, которые, как оказалось, не имели никакого отношения к правоохранительным структурам.

Киберполицейские проследили движение криптоактивов от потерпевшего к непосредственно фигурантам и зафиксировали цифровые доказательства противоправной деятельности.

Обыски

Полицейские провели на территории Киева, Киевской и Черкасской областей ряд одновременных обысков по местам жительства и регистрации аферистов и членов их семей, а также в их транспортных средствах.

Изъяты банковские карты, компьютерная техника, мобильные телефоны, автомобили премиум-класса, подробные удостоверения журналистов и членов общественных формирований по охране порядка, амуниция, наличные средства общей суммой почти $7 тысяч и более 63 000 грн.

Полицейские объявили подозрение по ч. 4 ст. 189 (Требование) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время в суде решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Проверяется их причастность к совершению других аналогичных преступлений. Проводятся следственные действия для установления возможных сообщников фигурантов. По результатам возможна дополнительная квалификация", — говорится в сообщении.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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