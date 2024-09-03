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3 сентября 2024, 18:38 Читати українською

В августе Tesla увеличила продажи в Китае на 37%

В августе продажи Tesla в Китае достигли своего лучшего уровня за год, причем американский производитель электромобилей извлек выгоду от активных продаж в меньших городах. Об этом сообщает Reuters.

В августе продажи Tesla в Китае достигли своего лучшего уровня за год, причем американский производитель электромобилей извлек выгоду от активных продаж в меньших городах.
Фото: pixabay.com

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В прошлом месяце продала более 63 000 автомобилей на крупнейшем автомобильном рынке мира, что на 37% больше, чем в июле, но, вероятно, все еще меньше, чем в августе прошлого года, когда было продано 64 694 автомобиля.

Отставание от китайских конкурентов

Отмечается, что, несмотря на обнадеживающее улучшение продаж Tesla, показатели американской компании значительно отстают от основных китайских конкурентов.

BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, заявил, что продажи его пассажирских автомобилей в Китае в августе выросли на 35% по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордного месячного показателя в 370 854 единиц.

Как и многие другие автопроизводители, Tesla сильно пострадала от длительной ценовой войны в Китае, где экономический рост также был вялым, а доверие потребителей — хрупким. За первое полугодие его продажи в Китае сократились на 5%.

С апреля Tesla предлагает покупателям беспроцентные кредиты на срок до пяти лет, а за последние недели несколько местных правительств сделали ее автомобили пригодными для официальных закупок.

Читайте также: BMW обошел Tesla и впервые возглавил европейский рейтинг продаж электромобилей

В начале 2024 г. компания также получила ключевой регуляторный кивок: ведущая ассоциация автомобильной промышленности страны заявила, что сбор данных автомобилями Tesla соответствует нормам, что позволило автомобилям Tesla въезжать на некоторые правительственные объекты, куда ранее им было запрещено.

Сообщается, что поставки в так называемые города третьего уровня выросли на 78% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, в то время как продажи в городах второго уровня, таких как Ханчжоу и Нанкин, увеличились на 47%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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