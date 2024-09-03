Во вторник, 3 сентября, в Украине в течение суток будут действовать меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Сегодня в течение суток будет действовать одна и две очереди отключений электроэнергии
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Отключения будут применяться по следующему графику:
- 6:00 — 12:00 — две очереди отключений;
- 12:00 — 16:00 — одна очередь отключений;
- 16:00 — 24:00 — две очереди отключений.
«Подробные графики для каждого региона можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях», — отметили в компании.
Источник: Минфин
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