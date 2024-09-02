В Укрпочте запретили наложенный платеж наличными за посылки от ФЛПов

Укрпочта с 30 августа прекратила принимать для пересылки отправки с переводом наложенных платежей наличными, если отправителями являются физические лица-предприниматели. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

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Такое решение обусловлено определением Национального банка Украины.

«Укрпочта информирует — НБУ внес изменения в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине. Этим документом запрещена выплата переводов наложенных платежей наличными физическим лицам-предпринимателям (ФЛП). Переводы наложенных платежей могут быть выплачены только на карточку или текущий счет ФЛП», — говорится в сообщении.

По данным прессслужбы, все услуги, предоставленные до 30 августа, будут завершены в соответствии с законодательством, действовавшим на момент принятия отправки.

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