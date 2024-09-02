За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 8,1 тыс. новых легковых авто. Об этом сообщает Укравтопром.
В августе в Украине продали рекордное количество новых авто
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Согласно сообщению, по отношению к августу 2023 года потребительская активность на авторынке увеличилась на 40%.
«Это рекордный показатель продаж новых легковых автомобилей за последние 32 месяца», — говорится в сообщении.
Лидерство на рынке новых автомобилей продолжает удерживать японская марка TOYOTA.
В августе 1248 новых машин пополнили украинский автопарк. На втором месте RENAULT — 738 ед. Третий результат у BMW — 633 ед.
Также в ТОП-5 попали SKODA (538 ед.) и Volkswagen (483 ед.).
«Титул бестселлера луны сохранил за собой RENAULT Duster (691 ед.)», — говорится в сообщении.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
А нарід нічому не вчиться і продовжує це «хавати».
В даному випадку ну і хай: дилери заробили, податки пішли в бюджет 😎