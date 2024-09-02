В августе в Украине продали рекордное количество новых авто

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 8,1 тыс. новых легковых авто. Об этом сообщает Укравтопром.

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Согласно сообщению, по отношению к августу 2023 года потребительская активность на авторынке увеличилась на 40%.

«Это рекордный показатель продаж новых легковых автомобилей за последние 32 месяца», — говорится в сообщении.

Лидерство на рынке новых автомобилей продолжает удерживать японская марка TOYOTA.

В августе 1248 новых машин пополнили украинский автопарк. На втором месте RENAULT — 738 ед. Третий результат у BMW — 633 ед.

Также в ТОП-5 попали SKODA (538 ед.) и Volkswagen (483 ед.).

«Титул бестселлера луны сохранил за собой RENAULT Duster (691 ед.)», — говорится в сообщении.