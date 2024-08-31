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31 августа 2024, 15:02 Читати українською

Доминирование биткоина на крипторынке выросло до 56%: какие плюсы и минусы

Биткоин как ведущий цифровой актив продолжает укреплять доминирующую позицию охватывая 56% от общей рыночной капитализации. Долгосрочные владельцы биткоина остаются уверенными в своем выборе, накапливая активы, сообщает Na chasi Crypto.

Биткоин как ведущий цифровой актив продолжает укреплять доминирующую позицию охватывая 56% от общей рыночной капитализации.

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С момента достижения минимума в ноябре 2022 года, доминирование биткоина выросло с 38% до 56%. Несмотря на нестабильность цен, долгосрочные владельцы сохраняют уверенность и продолжают копить монеты. В то же время краткосрочные владельцы понесли наибольшие убытки во время спада 5 августа.

Ethereum, как второй по величине актив на крипторынке, претерпел снижение доминирования на 1,5%, оставаясь почти неизменным за последние два года. Стейблкоины и более широкий сектор альтокинов претерпели более значительное падение — на 9,9% и 5,9% соответственно.

Вместе с ростом доминирования BTC — увеличивается его влияние на весь крипторынок и уменьшается вероятность так называемого «альтсезона».

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
31 августа 2024, 16:36
#
Трохи дивуюся тому, скільки новин присвячено криптовалютам, їх капіталізація трохи більше 2 трлн. усіх разом узятих, сума інвестованих у них коштів скоріше за все десь на порядок менша, припустимо 200+ млдр. і це протягом 15 років. Для порівняння ВВП США 25 трлн., за 1 рік, або у 12 раз більше капіталізації усіх приптовалют і у 120 разів більше приблизно за інвестовані у них кошти за весь час їх існування. То чому не присвятити хоча б у 12 разів більше статей реальним інвестиціям у економіку США? Але такі новини рідкість, хайп більш цікавий… Пригадалося інвестування 30+ років тому в МММ, теж було хайпу багато, і толку скільки ж, як з Біткоїна…
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