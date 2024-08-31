Доминирование биткоина на крипторынке выросло до 56%: какие плюсы и минусы

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С момента достижения минимума в ноябре 2022 года, доминирование биткоина выросло с 38% до 56%. Несмотря на нестабильность цен, долгосрочные владельцы сохраняют уверенность и продолжают копить монеты. В то же время краткосрочные владельцы понесли наибольшие убытки во время спада 5 августа.

Ethereum, как второй по величине актив на крипторынке, претерпел снижение доминирования на 1,5%, оставаясь почти неизменным за последние два года. Стейблкоины и более широкий сектор альтокинов претерпели более значительное падение — на 9,9% и 5,9% соответственно.

Вместе с ростом доминирования BTC — увеличивается его влияние на весь крипторынок и уменьшается вероятность так называемого «альтсезона».