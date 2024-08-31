Количество активных пользователей ChatGPT возросло до 200 млн в неделю

OpenAI сообщил, что чат-бот ChatGPT насчитывает более 200 миллионов активных пользователей еженедельно, что вдвое превышает показатель прошлой осенью. Об этом пишет Reuters.

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В ноябре 2023 года количество пользователей ChatGPT составляло 100 миллионов.

По данным OpenAI, 92% компаний из списка Fortune 500 используют ее продукты, а использование ее API, позволяющего программам общаться друг с другом, удвоилось с момента запуска GPT-4o mini в июле. Это экономически эффективная модель искусственного интеллекта, направленная на то, чтобы сделать технологию более доступной и менее энергоемкой.

Напомним, что OpenAI начала переговоры об инвестициях при оценке более $100 млрд. Потенциальными инвесторами могут выступить Microsoft, Apple, Nvidia.