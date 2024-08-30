monobank запускает новый сервис для оптимизации оформления онлайн-заказов

Соучредитель monobank Олег Гороховский анонсировал новый сервис. Это кнопка mono checkout, которая позволит заполнять данные покупателя об оплате и доставке онлайн-заказов. Все это будет происходить автоматически.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Меня очень раздражает процесс онлайн-заказов. Каждый раз сайты спрашивают, как меня зовут, какой у меня номер, имейл, отделение почты — и это еще программа минимум. Иногда доходит до индексов, адресов и сальто назад», — объяснил Олег Гороховский цель создания mono checkout.

Он также акцентировал, что в прошлом году на покупки онлайн было потрачено 182 млрд грн, но клиентский опыт выглядит так, будто «в него много не инвестировали». В monobank решили сделать этот процесс удобным.

«mono checkout — это кнопка заказов на сайте, где нужно только авторизироваться через приложение mono, и мы автоматически заполним все скучные данные о вас: имя, номер и отделение почты! Теперь оформление заказа занимает максимум минуту вместо пяти», — отметил Олег Гороховский.

Соучредитель Monobank считает, что такой опыт должен стать новым стандартом в покупках. Подключить и протестировать mono checkout можно уже сейчас.