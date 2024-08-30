Миллиарды юаней зависли между россией и Китаем из-за санкций — Reuters

Проблемы при проведении платежей с Китаем, возникшие у экспортеров из россии несколько месяцев назад из-за санкций, усугубились в августе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Объем зависших транзакций, по словам собеседников агентства, оценивается в десятки миллиардов юаней.

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Трудности с проведением платежей начались после того, как в июне Минфин США расширил список санкций против россии, рассказал один из источников Reuters. Ограничения, в том числе коснулись десятков китайских поставщиков. В том же месяце США ужесточили механизм вторичных санкций, в том числе против иностранных банков, за помощь со сделками с россией.

«В тот момент были прекращены все трансграничные переводы в Китай. Мы нашли решение, но для этого потребовалось около трех недель. За этот долгий период объемы торговли резко сократились», — приводит агентство слова собеседника.

По словам источника, одним из способов решения проблемы стала покупка золота, которое потом продавалось в Гонконге, а вырученные средства поступали на счета в местном банке. Также при заключении сделок поставщики начали использовать посредников, но из-за этого значительно выросли расходы на обработку транзакций, отмечает Reuters.

Из данных китайской таможни, которые приводит Reuters, следует, что в первой половине 2024 года товарооборот между Китаем и россией вырос на 1,6%, до $137 млрд. Однако из-за проблем с платежами импорт из Китая в январе—июле 2024 года сократился более чем на 1%, до $62 млрд.