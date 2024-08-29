Госстат назвал самые прибыльные и убыточные отрасли в 2024 году

Наибольший рост прибыли зафиксирован Госстатом в сельском хозяйстве, убытки — в секторе развлечений. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Кто получил наибольшую прибыль

Наибольший рост налогооблагаемой прибыли в первом полугодии (к январю-июню 2023 года) зафиксирован в сельском, рыбном и лесном хозяйстве — 502%, образовании — 498%, профессиональной, научной и технической деятельности — 369%, строительстве — 103%.

Наибольший рост убытка зафиксирован в искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе — 951%, временном размещении и организации питания — 179%, информации и телекоммуникации — 89%.

Прибыль украинских крупных и средних предприятий выросла на 49,7% в первой половине 2024 года по сравнению с январем-июнем прошлого года до 619,6 млрд. грн.

Убытки предприятий выросли на 10,6% в годовом выражении до 128,4 млрд грн за отчетный период.

Финансовый результат для налогообложения крупных и средних предприятий был положительным и составил 491,2 млрд грн (за январь-июнь 2023 года также положительный — 298 млрд грн).

Доля убыточных предприятий за январь-июнь 2024 составила 25,7% (за январь-июнь 2023 — 25,5%).