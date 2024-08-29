Morgan Stanley снизил прогнозы для европейских нефтяных компаний

Morgan Stanley снизил целевые показатели цен на акции известных европейских нефтегазовых компаний, таких как British Petroleum (BP), TotalEnergies, Shell, Equinor и Repsol на 9−14% в 2025 году. Об этом пишет Лига со ссылкой на Financial Times.

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Прогноз аналитиков

Аналитики предупреждают о возможном снижении прогнозов доходов и денежных потоков во всем нефтегазовом секторе на 10% в следующем году.

Причинами снижения прогнозов является замедление темпов экономического роста в Китае и ожидаемое увеличение предложения нефти, которое будет опережать рост спроса.

Morgan Stanley прогнозирует, что до конца 2025 года цена на нефть марки Brent будет торговаться на уровне $75 за баррель, а цены на газ упадут до 25 €/МВт-час.

По мнению аналитиков банка, это окажет негативное влияние на доходы акционеров, что, в свою очередь, приведет к отставанию акций энергетических компаний от остального европейского рынка.

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В последние кварталы такие компании, как Shell и BP, сосредоточились на выкупе акций, стремясь продемонстрировать инвесторам свою стабильность. Например, Shell за последние 11 кварталов выкупала акции на сумму по меньшей мере $3 млрд ежеквартально.

Учитывая новые прогнозы Morgan Stanley, выплаты акционерам могут оказаться под давлением из-за уменьшения свободного денежного потока и жестких финансовых пределов.