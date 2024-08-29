Популярное среди туристов островное государство Мальдивы оказалось на грани дефолта. Об этом сообщает Bloomberg.
Мальдивские острова на грани дефолта. Причина — проблемы с погашением внешних долгов
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Что случилось
Мальдивы столкнулись с проблемами погашения внешних долгов, снижением внешнего финансирования и сокращением валютных резервов (с $700 млн год назад до $395 млн по состоянию на конец июня).
Учитывая эти проблемы, агентство Fitch снизило рейтинг Мальдив в «СС», что означает «повышенный риск дефолта». Это уже второе понижение рейтинга с июня.
Сообщается, что до конца года Мальдивы должны погасить долги на $557 млн, а в следующем году — на $1 млрд, и сделать это без внешних заимствований невозможно.
Правящая партия Мальдив Народный национальный конгресс получил абсолютное большинство в парламенте на выборах в апреле, что дало толчок прокитайской политике президента Мохаммеда Муиззу, выигравшего президентские выборы в прошлом году благодаря кампании по сокращению присутствия Индии в стране.
В Fitch предупреждают, что инициативы правительства, направленные на повышение доходов за счет туризма, недостаточны, чтобы избежать дефолта.
Мальдивам необходимо срочно привлечь по меньшей мере $200 млн для начала реструктуризации сукук (исламский вариант облигаций).
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