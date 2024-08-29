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29 августа 2024, 17:29 Читати українською

Мальдивские острова на грани дефолта. Причина — проблемы с погашением внешних долгов

Популярное среди туристов островное государство Мальдивы оказалось на грани дефолта. Об этом сообщает Bloomberg.

Популярное среди туристов островное государство Мальдивы оказалось на грани дефолта.

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Что случилось

Мальдивы столкнулись с проблемами погашения внешних долгов, снижением внешнего финансирования и сокращением валютных резервов (с $700 млн год назад до $395 млн по состоянию на конец июня).

Учитывая эти проблемы, агентство Fitch снизило рейтинг Мальдив в «СС», что означает «повышенный риск дефолта». Это уже второе понижение рейтинга с июня.

Сообщается, что до конца года Мальдивы должны погасить долги на $557 млн, а в следующем году — на $1 млрд, и сделать это без внешних заимствований невозможно.

Правящая партия Мальдив Народный национальный конгресс получил абсолютное большинство в парламенте на выборах в апреле, что дало толчок прокитайской политике президента Мохаммеда Муиззу, выигравшего президентские выборы в прошлом году благодаря кампании по сокращению присутствия Индии в стране.

В Fitch предупреждают, что инициативы правительства, направленные на повышение доходов за счет туризма, недостаточны, чтобы избежать дефолта.

Мальдивам необходимо срочно привлечь по меньшей мере $200 млн для начала реструктуризации сукук (исламский вариант облигаций).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 августа 2024, 17:56
#
У нас ограниченный дефолт , а на мальдивах бокал вина 30 долл , справятся
+
+29
bonv
bonv
29 августа 2024, 18:01
#
Теж з кварталу прийшли до влади?:)
+
0
mantis05
mantis05
29 августа 2024, 18:47
#
Решили чуток газануть по алахбабахам и дружбе с кетаем, который им фрахт накручивает, отказавшись от торговли с Индией, которая им лёгкий бензин продавала за копейки :D гениальность
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