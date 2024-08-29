Мальдивские острова на грани дефолта. Причина — проблемы с погашением внешних долгов

Мальдивы столкнулись с проблемами погашения внешних долгов, снижением внешнего финансирования и сокращением валютных резервов (с $700 млн год назад до $395 млн по состоянию на конец июня).

Учитывая эти проблемы, агентство Fitch снизило рейтинг Мальдив в «СС», что означает «повышенный риск дефолта». Это уже второе понижение рейтинга с июня.

Сообщается, что до конца года Мальдивы должны погасить долги на $557 млн, а в следующем году — на $1 млрд, и сделать это без внешних заимствований невозможно.

Правящая партия Мальдив Народный национальный конгресс получил абсолютное большинство в парламенте на выборах в апреле, что дало толчок прокитайской политике президента Мохаммеда Муиззу, выигравшего президентские выборы в прошлом году благодаря кампании по сокращению присутствия Индии в стране.

В Fitch предупреждают, что инициативы правительства, направленные на повышение доходов за счет туризма, недостаточны, чтобы избежать дефолта.

Мальдивам необходимо срочно привлечь по меньшей мере $200 млн для начала реструктуризации сукук (исламский вариант облигаций).