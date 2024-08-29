Укрэнерго и «Киев Цифровой» запустили сервис информирования о ситуации в энергосистеме

НЭК «Укрэнерго» и сервис Киев Цифровой создали возможности для жителей столицы — оперативно узнать ситуацию в энергосистеме и возможные отключения электроэнергии. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

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О чем будут информировать

«Все, кто установил это приложение (а это более 3 миллионов пользователей) — теперь могут получать уведомления о текущей ситуации с электроснабжением, запланированные изменения графиков или аварийные отключения. Информация будет обновляться максимально быстро, ведь будет поступать из Диспетчерского центра „Укрэнерго“», — говорится в сообщении.

Как просмотреть информацию

Чтобы просмотреть информацию о состоянии энергосистемы, необходимо нажать на отметку нового сервиса на главном экране. Зайдя в раздел, пользователь увидит состояние энергосистемы на сегодняшний день, а вечером — прогноз на завтрашний день. График отключений по конкретному адресу можно по-прежнему увидеть в приложении в разделе ДТЭК. Свет.

«Отдельно стоит обратить внимание на визуализацию уведомлений. Теперь и в приложении Киев Цифровой пользователей о состоянии энергосистемы будет информировать известный подписчикам страниц „Укрэнерго“ кот График. Если он зеленый — значит в энергосистеме все хорошо и отключений нет. Если желтый — электроэнергии недостаточно и есть вероятность отключений. А если красный — то отключения уже применяются», — отметили в компании.

Приложение от Укрэнерго

Укрэнерго также работает над созданием приложения, где жители всех регионов Украины будут иметь возможность получить информацию о состоянии энергосистемы, вероятность применения отключений и распланировать рациональное потребление электроэнергии в течение суток.

«Уже сейчас есть возможность получать такую ​​информацию из Диспетчерского центра для всех потребителей в каждой области в нашем телеграм-боте Диспетчер Укрэнерго», подытожили в компании.