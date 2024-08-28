В июне банки выдали ипотечных кредитов на миллиард

Украинские банки в июне 2024 года выдали 607 ипотечных кредитов на общую сумму 1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Украинские банки в июне выдали кредиты (ипотека) на миллиард. В ходе опроса ответы предоставили 38 банков, доля которых составляет 98,9% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.

Объем предоставленных ипотечных кредитов в июне 2024 года уменьшился на 41,5% по сравнению с маем. В то же время он на 34,3% выше показателя июня прошлого года.

О выдаче новой ипотеки в первый месяц лета проинформировали 11 банков. Большинство сделок заключалось на вторичном рынке недвижимости. Почти все кредиты были заключены в рамках программы «еОселя».

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам второй месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.

Больше ипотечных кредитов в июне выдали в Киеве и Киевской области — 274 договора на общую сумму 517,8 млн грн, что составляет 51% от общего объема.

На втором месте по сумме кредитов находится Львовская область — 29 договоров на 63 млн. грн., на третьем — Днепропетровская (32 договора на 42 млн. грн.), а на четвертом — Винницкая (26 договоров на 41 млн. грн.).