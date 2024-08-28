АРМА продало российские агрохимикаты на 5,5 млн грн

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало в системе Prozorro. Продажи более 35 500 литров агрохимикатов российского производства за 5,5 млн грн, включая таможенные платежи. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

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Что известно

Первые попытки продажи этих агрохимикатов не увенчались успехом из-за отсутствия участников торгов, что было связано с особенностями рынка и спецификой самих активов, уточнила Дума.

Дополнительную сложность создавало то, что срок годности части агрохимикатов истекает уже 31 августа 2024 года, что требовало от АРМА ускорить продажу во избежание потери стоимости активов.

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Если бы агрохимикаты не удалось продать до этого, их пришлось бы утилизировать.

Нацагентство обратилось с официальными письмами в компании, занимающиеся утилизацией, и получило информацию, что утилизация этих гербицидов стоила бы государству почти 3 млн грн.

Вырученные от продажи агрохимикатов средства АРМА направит на покупку военных облигаций.

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