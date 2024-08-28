Банковские учреждения планируют прекратить работу. Это произойдет на следующей неделе. Об этом написал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
В Покровске со 2 сентября закроются все банки. Останутся только банкоматы
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Работа банков
«До конца недели в Покровске будут еще работать банковские учреждения, но с понедельника останутся только банкоматы», — сообщил Филашкин.
По словам главы ОВА, в городе до сих пор остаются 38 тысяч человек и около 1900 детей.
«Все они должны эвакуироваться в более безопасные регионы Украины», — подчеркнул он.
Напомним
В настоящее время в Покровске наблюдается наибольшая активность россии. Враг пытается штурмовать позиции ВСУ, а параллельно атакует город и общину.
Источник: Минфин
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