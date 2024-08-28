В Покровске со 2 сентября закроются все банки. Останутся только банкоматы

Работа банков

«До конца недели в Покровске будут еще работать банковские учреждения, но с понедельника останутся только банкоматы», — сообщил Филашкин.

По словам главы ОВА, в городе до сих пор остаются 38 тысяч человек и около 1900 детей.

«Все они должны эвакуироваться в более безопасные регионы Украины», — подчеркнул он.