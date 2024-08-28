Украинский агрохолдинг «Овостар» уходит с Варшавской биржи

Украинский агрохолдинг «Овостар» завершил процедуру squeeze-out (принудительного выкупа основными держателями акций миноритариев) и объявил о делистинге с Варшавской фондовой биржи. Об этом говорится в биржевом сообщении компании, пишет Лига.

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Что известно

Процедура squeeze-out означает принудительный выкуп акций компании мажоритариями с 95% акций. Это утвержденная практика по облегчению корпоративного управления акционерным обществом.

После принудительного выкупа владельцами 100% акций остались Борис Беликов, Виталий Вересенко (итого — 66,16% из-за кипрской Prime One Capital Limited) и канадский холдинг Fairfax. Перед squeeze-out они вместе контролировали около 96% акций.

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«Компания больше не отвечает условиям, предусмотренным в правилах Варшавской фондовой биржи. […] Компания намерена подать заявление об исключении акций компании по листингу на Варшавской фондовой бирже», — говорится в заявлении.

Напомним

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже снижается 3-ю неделю подряд и с 9 по 16 августа снизился на 0,2% или на 0,60 пункта до 262,87 пункта.

Национальный индекс цен WIG-Ukraine со 2 по 9 августа снизился на 1,6% или на 4,29 пункта до 263,47 пункта.