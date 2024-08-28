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28 августа 2024, 11:09 Читати українською

Банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за китайскую технику

В августе банки Объединенных Арабских Эмиратов начали блокировать оплату электронных компонентов и потребительской электроники от российских компаний, рассказали участники рынка, пишет «Коммерсантъ».

В августе банки Объединенных Арабских Эмиратов начали блокировать оплату электронных компонентов и потребительской электроники от российских компаний, рассказали участники рынка, пишет «Коммерсантъ».►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноОАЭ были для российских импортеров главным образом пунктом проведения платежей за ввозимую из Китая технику, но в последнее время риски вторичных санкций осложнили работу этой товарно-денежной цепочки.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

ОАЭ были для российских импортеров главным образом пунктом проведения платежей за ввозимую из Китая технику, но в последнее время риски вторичных санкций осложнили работу этой товарно-денежной цепочки.

С начала августа банки ОАЭ, в частности Дубая, начали отклонять оплату электроники со стороны российских компаний.

Читайте: Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с рф и стали закрывать счета клиентов

«Через каналы поставок в ОАЭ в рф проходит около 10−20% всех ноутбуков, по другим категориям товаров доля может достигать 30%», — говорит собеседник издания.

Он уточняет, что блокировать начали операции в тех случаях, когда оплачиваемая электроника из других стран не поступает в ОАЭ.

«Российские организации использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай, однако сами товары сразу отправлялись в рф», — объясняет источник.

По его словам, проведение платежей через ОАЭ было обусловлено самой низкой комиссией из возможных — 1−3%.

Причина отказа

Отказ в проведении платежей обусловлен риском вторичных санкций США для банков Эмиратов, с которым ранее столкнулись китайские банки.

Источник: Минфин
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