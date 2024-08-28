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28 августа 2024, 9:46 Читати українською

Энергоатом возьмется за заброшенный проект Чигиринской АЭС. Первые шаги сделаны

«Энергоатом» готовится к реализации ранее заброшенного проекта Чигиринской АЭС, уже сделаны первые шаги в этом направлении. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

«Энергоатом» готовится к реализации ранее заброшенного проекта Чигиринской АЭС, уже сделаны первые шаги в этом направлении.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Команда „Энергоатома“ активно работает над поиском новых площадок для строительства (новых мощностей АЭС). Наиболее перспективной из них является Чигиринская, вблизи городка Орбита Черкасской области. Там планируется возведение четырех новых энергоблоков по технологии AP1000», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже сделан первый шаг. Так, во время заседания внеочередной 51-й сессии депутаты Чигиринского городского совета приняли решение по:

  • предоставлению разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков в постоянное пользование АО «НАЭК «Энергоатом»;

  • передачу земельных участков общей площадью 38,1493 га в постоянное использование АО «НАЭК «Энергоатом».

«Энергоатом намерен возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков типа Нетишина, Южноукраинска или Вараша. Успешная реализация этих планов, безусловно, является весомой инвестицией в послевоенное восстановление и поддержку энергетической безопасности государства», — подчеркнул руководитель Энергоатома Петр Котин.

Напомним

Чигиринская АЭС — недостроенная атомная электростанция, расположенная в Черкасском районе Черкасской области, к востоку от Чигирина, на территории, прилегающей к берегу Кременчугского водохранилища, между селами Стецивка и Витово. Для сотрудников станции строился поселок Орбита.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
28 августа 2024, 10:10
#
Значить із ЗАЕС вже попрощались…
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
28 августа 2024, 10:51
#
Найдешевший вид генерації. Лишнім не буде.
+
+15
KValera
KValera
28 августа 2024, 11:10
#
Олександр Грицкевич. Під час війни, починати будувати проєкт на який потрібно мінімум 10 років. Ви теж з офісу простих рішень?
+
0
KValera
KValera
28 августа 2024, 11:09
#
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік). Вже давно забули
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
28 августа 2024, 11:14
#
І міліард дерев навкруги посядять.
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