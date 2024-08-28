єОселя: По программе выдано ипотечных кредитов на 19,7 млрд гривен

В рамках программы доступной ипотеки «єОселя» выдано 12,365 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму более 19,7 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении правительства.

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Сколько выдано кредитов

«12 365 семей получили кредиты на сумму более 19,7 млрд грн в рамках правительственной программы „єОселя“ с момента ее старта. За прошедшую неделю выдано 144 кредита на общую сумму 250 млн грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе льготные ипотечные кредиты получили 64 военнослужащих и силовика, 13 педагогов, 13 медиков, 6 ученых, 39 семей без собственного жилья, 4 семьи внутренне перемещенных лиц, 5 ветеранов.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Кабинет министров уменьшил первый взнос по ипотеке по программе «єОселя» до 10% для граждан до 25 лет включительно.