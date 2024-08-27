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27 августа 2024, 16:44 Читати українською

В Украине анонсировали введение принципа «воюй или работай»

Анонсированный премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем принцип «Воюй или работай» предусматривает ряд мер по детенизации экономики страны, а также сфокусирован на возвращении украинских беженцев. Об этом сказал премьер на форуме «Украина 2024. Независимость» в Киеве во вторник, пишет «Интерфакс-Украина».

Анонсированный премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем принцип «Воюй или работай» предусматривает ряд мер по детенизации экономики страны, а также сфокусирован на возвращении украинских беженцев.
Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль

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Что известно

«Там целый ряд мер по детенизации, чтобы дать возможность (выйти из „тени“) не только тем людям, которые работают в Украине и получают зарплату в конвертах, что недопустимо, но также наша ключевая задача — создать условия, когда мы сможем вернуть людей из-за границы», — сказал премьер.

«Это тоже наша стратегия: вернуть людей, которые смогут работать здесь и платить налоги здесь, поддерживать наши Силы обороны», — уточнил Шмыгаль.

По его словам, чтобы финансово поддерживать сектор безопасности и обороны, Украина должна иметь 10 млн рабочих мест, тогда как, согласно официальным данным, их количество меньше 8 млн.

Премьер добавил, что в настоящее время в экономике присутствует целый ряд профессий, которые не платят критически важные для госбюджета налоги.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+58
potator
potator
27 августа 2024, 16:56
#
Снять с пособия 500 евро и дать возможность пахать как конь за 200 долларов
+
+60
potator
potator
27 августа 2024, 17:06
#
«Воюй или работай» мы выбираем третье, иди ка ты денис в жо…у
+
+15
veritas69
veritas69
27 августа 2024, 17:19
#
Денис давно выбрал 4е — вы воюйте и працюйте, а у нас тут все крутится время снимать сливки
+
+45
Mini Mi
Mini Mi
27 августа 2024, 17:10
#
Хех, во первых пока выезд не будет открыт никто сюда и не подумает возвращаться. Во вторых народ не дураки и прекрасно понимают что мобилизовать того кто работает вчерную и нигде не светится в разы тяжелее того кто официально работает. Пока это не изменится из тени вы мужиков не вытянете никакими громкими словами.
+
+15
Exba
Exba
27 августа 2024, 17:11
#
Так в Европе многие и работают, для этого не обязательно в Украину возвращаться
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