В Украине анонсировали введение принципа «воюй или работай»

Анонсированный премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем принцип «Воюй или работай» предусматривает ряд мер по детенизации экономики страны, а также сфокусирован на возвращении украинских беженцев. Об этом сказал премьер на форуме «Украина 2024. Независимость» в Киеве во вторник, пишет «Интерфакс-Украина».

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Что известно

«Там целый ряд мер по детенизации, чтобы дать возможность (выйти из „тени“) не только тем людям, которые работают в Украине и получают зарплату в конвертах, что недопустимо, но также наша ключевая задача — создать условия, когда мы сможем вернуть людей из-за границы», — сказал премьер.

«Это тоже наша стратегия: вернуть людей, которые смогут работать здесь и платить налоги здесь, поддерживать наши Силы обороны», — уточнил Шмыгаль.

По его словам, чтобы финансово поддерживать сектор безопасности и обороны, Украина должна иметь 10 млн рабочих мест, тогда как, согласно официальным данным, их количество меньше 8 млн.

Премьер добавил, что в настоящее время в экономике присутствует целый ряд профессий, которые не платят критически важные для госбюджета налоги.