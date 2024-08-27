Украинцев предупредили: Жесткие ограничения электроэнергии могут продолжаться 1-2 недели

Жесткие ограничения потребления электроэнергии могут быть 1−2 недели, пока не восстановят распределительные системы. Об этом сообщает президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков, в эфире «Киев24».

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Ограничение

«Ограничения будут действовать не только сегодня. Я думаю неделю-две, если не будет таких массированных атак», — сказал Плачков.

По его словам, вчера была одна из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Целью этой атаки было добиться тотального блекаута в энергосистеме. Этого не произошло, энергетики быстро и профессионально реагировали.

Напомним

27 августа в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях прогнозируется возврат графиков стабилизационных отключений электроэнергии. Сейчас в этих регионах из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжаются экстренные отключения.

Как писал «Минфин», россия нанесла 26 августа самый массированный авиаобстрел Украины — использовала 127 ракет и 109 ударных дронов. Forbes Ukraine оценивает стоимость атаки в $1,2−1,3 млрд, что является рекордным показателем за все время полномасштабной войны.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате массированной атаки врага 26 августа пострадали 15 областей. По его словам, целью оккупантов снова стала энергетическая инфраструктура.

НЭК «Укрэнерго» распорядилась ввести экстренные отключения света по всей стране.