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27 августа 2024, 13:10 Читати українською

Украинцев предупредили: Жесткие ограничения электроэнергии могут продолжаться 1-2 недели

Жесткие ограничения потребления электроэнергии могут быть 1−2 недели, пока не восстановят распределительные системы. Об этом сообщает президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков, в эфире «Киев24».

Жесткие ограничения потребления электроэнергии могут быть 1−2 недели, пока не восстановят распределительные системы.
Фото: depositphotos

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Ограничение

«Ограничения будут действовать не только сегодня. Я думаю неделю-две, если не будет таких массированных атак», — сказал Плачков.

По его словам, вчера была одна из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Целью этой атаки было добиться тотального блекаута в энергосистеме. Этого не произошло, энергетики быстро и профессионально реагировали.

Напомним

27 августа в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях прогнозируется возврат графиков стабилизационных отключений электроэнергии. Сейчас в этих регионах из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжаются экстренные отключения.

Как писал «Минфин», россия нанесла 26 августа самый массированный авиаобстрел Украины — использовала 127 ракет и 109 ударных дронов. Forbes Ukraine оценивает стоимость атаки в $1,2−1,3 млрд, что является рекордным показателем за все время полномасштабной войны.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате массированной атаки врага 26 августа пострадали 15 областей. По его словам, целью оккупантов снова стала энергетическая инфраструктура.

НЭК «Укрэнерго» распорядилась ввести экстренные отключения света по всей стране.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
27 августа 2024, 13:16
#
2−3 неділі. Памʼятаємо.
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0
Kikudzuki
Kikudzuki
27 августа 2024, 13:30
#
Ага… значит две недели — скоропортящиеся продукты не покупаем — от греха подальше… К стати, без света еще не известно, как все продукты хранятся в супермаркетах (особенно опасна готовая кулинария)… На генераторы не стоит сильно полагаться: их работа дорого обходится и часто владельцы их не включают…
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