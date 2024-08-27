Что будет с золотом, если наступит новая пандемия

Золото всегда было и остается одним из самых надежных активов, привлекающим внимание инвесторов в периоды экономической нестабильности. Этот драгоценный металл веками сохранял свою ценность, служа защитой от инфляции, экономических кризисов и политической нестабильности.

Сегодня, когда мир еще не до конца оправился от последствий пандемии COVID-19, эксперты все чаще обсуждают вероятность новых глобальных эпидемий. Возникает логичный вопрос: как поведет себя золото в случае новой пандемии?

Как золото реагировало на пандемию коронавируса

Чтобы понять, чего ожидать от золота в будущем, стоит обратиться к недавнему прошлому и проанализировать, как оно вело себя во время пандемии COVID-19. В начале 2020 года, когда коронавирус стал распространяться по всему миру, инвесторы начали активно скупать золото, стремясь защитить свои капиталы от неопределенности и падения рынков.

В марте 2020 года, когда мировые фондовые рынки пережили резкий обвал, цена на золото также временно снизилась, что было вызвано необходимостью ликвидации позиций для покрытия маржинальных требований. Однако этот спад был кратковременным.

С апреля 2020 года золото начало устойчиво расти в цене, достигнув исторического максимума в августе того же года, когда его стоимость превысила отметку в 2 000 долларов за унцию.

Причины этого подъема заключались в массовом стимулировании экономик, снижении процентных ставок центральными банками и повышенной инфляции, которые подогревали спрос на активы-убежища. Инвесторы искали защиту от обесценивания валют и возможного ухудшения экономической ситуации, что делало золото крайне привлекательным.

Золото и рыночная паника

Золото исторически является активом, который инвесторы выбирают в периоды рыночной паники. Когда возникает неопределенность, будь то финансовые кризисы, геополитические конфликты или глобальные пандемии, золото становится «тихой гаванью» для тех, кто ищет способы сохранить свои капиталы.

Интересно отметить, что в периоды паники на рынке наблюдается корреляция между ценой на золото и индексом волатильности VIX, который часто называют «индексом страха». Когда VIX растет, указывая на усиление рыночной нестабильности, цена на золото также, как правило, повышается. Это связано с тем, что инвесторы стремятся уйти от рисков и найти более безопасные альтернативы для своих вложений.

Почему сейчас растет цена на золото

Сейчас золото снова находится в восходящем тренде, и на это есть несколько причин. Во-первых, значительное увеличение спроса на физическое золото со стороны стран Востока, таких как Китай и Индия, которые накапливают запасы золота. Этот спрос оказывает значительное давление на цену золота, толкая ее вверх.

Кроме того, наблюдается рост денежной массы M2 с октября 2023 года, что является частью так называемого «скрытого количественного смягчения» со стороны Федерального резерва. Это смягчение увеличивает ликвидность в финансовой системе, что, в свою очередь, способствует росту цен на золото. В условиях ослабления денежной политики, даже несмотря на официальные заявления о «ястребином» подходе, золото продолжает обновлять свои исторические максимумы.

Эти аспекты объясняют, почему золото остается привлекательным активом для инвесторов, особенно в условиях экономической неопределенности и мягкой денежной политики.

Что будет с золотом в случае новой пандемии

Теперь, когда мы понимаем, как золото вело себя в прошлом и какие факторы влияют на его цену, можно сделать некоторые прогнозы на будущее. Если в 2025 году действительно случится новая пандемия, золото, скорее всего, вновь подтвердит свой статус защитного актива. В условиях экономической неопределенности, усиления инфляционных ожиданий и снижения доверия к традиционным финансовым институтам спрос на золото будет расти.

Действия центральных банков, направленные на поддержку экономик, такие как количественное смягчение и снижение процентных ставок, будут способствовать дальнейшему росту цен на золото. Инвесторы будут искать защиту от обесценивания валют и волатильности рынков, что сделает золото одним из наиболее привлекательных активов.

Заключение

Золото традиционно сохраняет свою ценность в нестабильные времена. В случае новой пандемии в 2025 году оно снова может стать надежным активом, который будет расти в цене.

Инвесторы, стремящиеся защитить свои капиталы, будут обращать внимание на драгметалл из-за его стабильности и независимости от других рынков. Таким образом, золото останется важным элементом инвестиционного портфеля в условиях глобальной неопределенности.