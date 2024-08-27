С января по июнь в Украину было импортировано 167,6 тыс. легковых авто (подержанных и новых). Это на треть больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает Укравтопром.
За полгода в Украину ввезли легковые авто почти на $2,3 млрд. Топ-10 стран поставщиков
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Таможенная стоимость
Общая таможенная стоимость этих авто составила $2,290 млрд, что на 40% больше, чем в прошлом. Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено 33 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Япония.
Читайте: С начала года на покупку новых авто украинцы потратили более 67,4 млрд грн — Укравтопром
Топ-10 стран поставщиков легковых автомобилей
- Германия — 33074 ед.;
- США — 27649 ед.;
- Япония — 18099 ед.;
- Китай — 17715 ед.;
- Корея — 8703 ед.;
- Франция — 8284 ед.;
- Словакия — 7814 ед.;
- Мексика — 7767 ед.;
- Великобритания — 6978 ед.;
- Чехия — 6825 ед.
Выгодно оформить ОСАГО на авто
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии