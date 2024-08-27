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27 августа 2024, 9:01 Читати українською

За полгода в Украину ввезли легковые авто почти на $2,3 млрд. Топ-10 стран поставщиков

С января по июнь в Украину было импортировано 167,6 тыс. легковых авто (подержанных и новых). Это на треть больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает Укравтопром.

С января по июнь в Украину было импортировано 167,6 тыс.
Фото: depositphotos

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Таможенная стоимость

Общая таможенная стоимость этих авто составила $2,290 млрд, что на 40% больше, чем в прошлом. Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено 33 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Япония.

Читайте: С начала года на покупку новых авто украинцы потратили более 67,4 млрд грн — Укравтопром

Топ-10 стран поставщиков легковых автомобилей

  • Германия — 33074 ед.;
  • США — 27649 ед.;
  • Япония — 18099 ед.;
  • Китай — 17715 ед.;
  • Корея — 8703 ед.;
  • Франция — 8284 ед.;
  • Словакия — 7814 ед.;
  • Мексика — 7767 ед.;
  • Великобритания — 6978 ед.;
  • Чехия — 6825 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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