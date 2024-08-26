Приток средств в криптофонды вырос до $533 млн

В период с 19 по 24 августа 2024 г. приток капитала в криптофонды вырос до отметки в $533 млн, объем торгов составил $9 млрд. Об этом говорится в еженедельном отчете CoinShares, пишет incrypted.

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Что известно

Эксперты отметили, что это стало самым большим притоком за последние пять недель.

Они также объяснили, что резкий рост можно обусловить высказываниями главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Он предположил, что первое понижение процентной ставки может произойти в сентябре 2024 года.

Отметим, уже третью неделю инвестиционные продукты на базе цифровых активов демонстрируют положительную динамику.

Что касается распределения данных по активам, то в очередной раз лидером по притоку стали продукты на базе биткоина — $543 млн.

В Ethereum-фондах отток на сумму $35,7 млн. Остальные продукты получили приток средств.

В региональном разрезе ситуация следующая: США, Гонконг, Швейцария, Бразилия, Канада, Австралия получили приток капитала, Германия и Швеция отток.