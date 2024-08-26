Украинский процессинговый центр запустил первую в Украине платформу Open Banking

Украинский процессинговый центр (UPC) сообщил о запуске первой в Украине платформы Open Banking, которая предоставит новые возможности банкам и платежным сервис-провайдерам. Об этом рассказал Игорь Горин, руководитель стратегического развития в UPC, передает FinTechInsider.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Платформа UPC Open Banking направлена на создание единой технологической среды, в которой банки и платежные сервисы могут интегрировать свои решения и предоставлять клиентам лучший сервис. Клиенты, в свою очередь, получат доступ к широкому спектру финансовых услуг и смогут контролировать свои финансы через единый интерфейс, что значительно упростит управление счетами и финансовыми операциями.

Заинтересованные стороны получат доступ к специальному порталу для разработчиков, где найдут подробную документацию тестирования. Этот портал станет ключевым инструментом для интеграции и тестирования решений на платформе Open Banking.

В компании сообщили, что UPC активно сотрудничает с Национальным банком и банковским сообществом по созданию единого API, что значительно повысит эффективность работы финансовых учреждений и качество обслуживания клиентов.