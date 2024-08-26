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26 августа 2024, 12:37 Читати українською

В Польше построят первую АЭС

Правительство Польши выделит 4,6 млрд злотых (более 1 млрд евро) на строительство первой в стране атомной электростанции. Об этом заявил министр финансов Польши Анджей Домански, передает Liga.net.

Правительство Польши выделит 4,6 млрд злотых (более 1 млрд евро) на строительство первой в стране атомной электростанции.

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«В следующем году мы выделим 4,6 млрд злотых на строительство атомной электростанции», — заявил министр в воскресенье, 25 августа, во время форума Campus Polska в Ольштыне.

Польше, по словам Доманского, «нужно найти новые двигатели экономического роста».

«Если у нас цены на энергоносители будут на 40−50% выше, чем в Германии, Франции и Испании, это огромный вызов для польской промышленности», — цитирует министра RMF24.

Доманский обратил внимание на возобновляемые источники энергии, атомную энергетику, инвестиции в сети, инвестиции в хранилища и динамические тарифы.

«На самом деле мы знаем, в каком направлении следует двигаться. Мы знаем, что трансформация энергетики, безусловно, задача номер один», — заверил министр финансов.

Правительство Польши в июле 2023 года официально согласовало строительство первой атомной электростанции на территории страны. В сентябре было подписано финальное соглашение о его проектировании и строительстве с консорциумом американских компаний Westinghouse и Bechtel.

Первая АЭС в Польше будет расположена в Померании (северо-западная территория страны), ее строительство должно начаться в 2026 году, а первый блок планируется запустить в эксплуатацию в 2033 году.

Атомную станцию будут строить по американской технологии AP1000 — такой же, как Westinghouse начала реализовать в Украине.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
R S
R S
26 августа 2024, 13:24
#
Правильно, уже многие поняли, что курс на «зелёную» энергетику — тупиковый, который никогда не обеспечит промышленность требуемыми объёмами э/э.

Где-то заплакала Грета…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 августа 2024, 13:46
#
Грета вже переключилась на пiдтримку Палестини та Сектору Газа, бо там також проблеми з «экологiею»…
+
+15
vbhjckfd
vbhjckfd
26 августа 2024, 14:56
#
Так АЕС навіть в ЄС зараховується до зеленої енергетики. Розумові відхилення німців це суто їх бзік
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