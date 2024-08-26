В Польше построят первую АЭС

Правительство Польши выделит 4,6 млрд злотых (более 1 млрд евро) на строительство первой в стране атомной электростанции. Об этом заявил министр финансов Польши Анджей Домански, передает Liga.net.

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«В следующем году мы выделим 4,6 млрд злотых на строительство атомной электростанции», — заявил министр в воскресенье, 25 августа, во время форума Campus Polska в Ольштыне.

Польше, по словам Доманского, «нужно найти новые двигатели экономического роста».

«Если у нас цены на энергоносители будут на 40−50% выше, чем в Германии, Франции и Испании, это огромный вызов для польской промышленности», — цитирует министра RMF24.

Доманский обратил внимание на возобновляемые источники энергии, атомную энергетику, инвестиции в сети, инвестиции в хранилища и динамические тарифы.

«На самом деле мы знаем, в каком направлении следует двигаться. Мы знаем, что трансформация энергетики, безусловно, задача номер один», — заверил министр финансов.

Правительство Польши в июле 2023 года официально согласовало строительство первой атомной электростанции на территории страны. В сентябре было подписано финальное соглашение о его проектировании и строительстве с консорциумом американских компаний Westinghouse и Bechtel.

Первая АЭС в Польше будет расположена в Померании (северо-западная территория страны), ее строительство должно начаться в 2026 году, а первый блок планируется запустить в эксплуатацию в 2033 году.

Атомную станцию будут строить по американской технологии AP1000 — такой же, как Westinghouse начала реализовать в Украине.