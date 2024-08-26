Украина заинтересована увеличить товарооборот с Индией в 3-5 раз — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что он заинтересован увеличить товарооборот с Индией в 3−5 раз от существующего. Об этом он заявил в интервью индийским СМИ, отвечая на вопрос, обсуждал ли он с индийской стороной вопрос об участии Индии в процессе восстановления Украины, передает Укринформ.

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«Наши экономисты и экономические команды будут проговаривать соответствующее направление. Я очень заинтересован в 3, в 5 раз увеличить товарооборот. Это не так много, если честно. Это — вернуться к нашим лучшим временам. Вот что хочется. Мы хотим и можем это сделать. Мы будем открыты по всем направлениям. Где индийская сторона будет за — мы каждое из направлений увеличим и не будем ничего блокировать. Это я гарантирую», — проинформировал он.

О чем говорили с Моди

Отвечая на вопрос, глава украинского государства отметил, что он обсуждал с главой правительства Индии Нарендрой Моди вопрос технологий.

«И я хотел быть полностью четким и понятным Премьер-министру в том, что мы открыты к большим соглашениям, если на то будет готовность Индии. Мы готовы — обмениваться технологиями, покупать, производить, открывать представительства индийских компаний здесь или наших компаний в Индии. Мы готовы к этому диалогу, к этой работе», — заверил Президент.

Отвечая на вопрос о вероятности визита в Индию, Зеленский сказал, что когда стороны начинают строить стратегическое партнерство, диалог, то очень важно не тратить попусту время и не делать большие паузы.

«Поэтому я думаю, что было бы хорошо встретиться снова. Если наша встреча будет в Индии, я буду рад. И я думаю, что будет важно увидеть ваших людей, потому что страну можно понять, если поймешь ее людей. Нужно найти ключ к этой стране. И для этого очень важно увидеть ваших людей. Мне очень нужно, чтобы ваша страна была на нашей стороне, а не балансировала между нами и рф. Может быть, ваша страна может превратиться в ключевой аспект в этом дипломатическом влиянии», — заявил глава украинского государства.

Он заверил, что будет рад приехать в Индию, когда тамошнее правительство и премьер-министр будут готовы его увидеть.

По его словам, другим вопросом, влияющим на вероятность его визита в Индию, является то, что он должен стабилизировать некоторые аспекты в Украине.

«В частности, нужно с военными решить определенные аспекты на поле боя», — пояснил Президент.