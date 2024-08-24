США ввели санкции против 400 лиц и компаний из россии и других стран

США ввели ограничительные меры против примерно 400 физических и юридических лиц в связи с продолжением россией войны против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что санкции введены на лиц и компании, как в россии, так и за ее пределами, в частности в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, чьи продукты и услуги позволяют россии поддерживать свои военные усилия и обходить санкции.

В частности, санкции нацелены на многочисленные транснациональные сети, вовлеченные в получение боеприпасов и товаров военного назначения для рф. Кроме того, мероприятия будут касаться организаторов поставок в россии некоторых видов электроники и оборудования.

Кроме того, санкции затрагивают некоторые российские компании, предоставляющие IT-технологии российскому финансовому сектору.

Кто попал под санкции

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, под санкции попали:

ООО «Экропромстрой», дочерняя компания «Новатек», которой передано 40% ООО «Арктик СПГ-2»;

ООО «Межрегионстрой», строящее объекты для проекта «Восток Ойл» от «Роснефти»;

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЕК), ответственная за проект «СПГ Якутия».

Санкции также налагаются на крупнейших экспортеров угля из рф, таких как «СДС Уголь», «УК Мечел-Майнинг», АО «Стройсервис» и две дочерние компании «Росатома».

В санкционные списки внесены российские институты военных разработок, производителей беспилотных летательных аппаратов и электроники, а также компании, обслуживающие нужды российского ВПК, вместе с их владельцами и менеджментом.

Под санкции попадают многочисленные посредники из ОАЭ, Гонконга, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Китая, которые осуществляли поставки микроэлектроники в россию в обход санкций. Некоторые из этих компаний поставляли товары на миллионы долларов.

Кроме того, санкции распространяются на сети субъектов, вовлеченных в обеспечение российского ВПК, включая участников схемы снабжения западными компонентами для производителя истребителей Су.

США также усиливают контроль за экспортом в россию и Беларусь и ограничивают доступ компаний этих стран к программному обеспечению для станков с числовым программным управлением (ЧПК).

В список компаний, подпадающих под строгие требования лицензирования экспорта, добавлена 131 компания из россии, Китая, Ирана, Турции, ОАЭ, Казахстана и других стран, подозреваемых в нарушении санкций.