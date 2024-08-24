Национальный банк в течение недели, с 19 по 23 августа, не покупал на межбанковском валютном рынке валюту и продал $624,49 млн против $518,60 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ за неделю увеличил продажи валюты на межбанке на $105 миллионов
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Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $105,89 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $118,62 млн;
- продал $19 637,38 млн;
- чистая продажа валюты составила $19 518,76 млн.
Источник: Минфин
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