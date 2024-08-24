В канун Дня Независимости Украины Министерство обороны США объявило о дополнительной военной помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $125 миллионов
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Отмечается, что новый пакет помощи, ориентировочная стоимость которого составляет $125 млн, предоставит Украине возможности для удовлетворения наиболее насущных потребностей страны, включая возможности противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое оружие.
Что входит в новый пакет помощи
- оборудование и боеприпасы для борьбы с беспилотниками (БПЛА);
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- ракеты с трубчатыми пусковыми установками, оптической слежкой и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокомобильные многоцелевые колесные машины скорой помощи (HMMWV);
- боеприпасы для стрелкового оружия;
- медицинское оборудование;
- оборудование и боеприпасы для взрыва;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.
Отмечается, что данный пакет помощи предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию вооружения из американских складов. Это значит, что помощь в Украину придет гораздо быстрее обычного.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 2