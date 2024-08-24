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24 августа 2024, 9:28 Читати українською

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $125 миллионов

В канун Дня Независимости Украины Министерство обороны США объявило о дополнительной военной помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

В канун Дня Независимости Украины Министерство обороны США объявило о дополнительной военной помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Отмечается, что новый пакет помощи, ориентировочная стоимость которого составляет $125 млн, предоставит Украине возможности для удовлетворения наиболее насущных потребностей страны, включая возможности противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое оружие.

Что входит в новый пакет помощи

  • оборудование и боеприпасы для борьбы с беспилотниками (БПЛА);
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • ракеты с трубчатыми пусковыми установками, оптической слежкой и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • высокомобильные многоцелевые колесные машины скорой помощи (HMMWV);
  • боеприпасы для стрелкового оружия;
  • медицинское оборудование;
  • оборудование и боеприпасы для взрыва;
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Отмечается, что данный пакет помощи предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию вооружения из американских складов. Это значит, что помощь в Украину придет гораздо быстрее обычного.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
godvinik
godvinik
24 августа 2024, 11:43
#
Жиденько.
+
0
eurousa
eurousa
24 августа 2024, 11:50
#
А кричали про 60 лярдів
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