Промышленная инфляция в Украине ускорилась до 8,8%. В годовом исчислении она выросла на 33,3% — Госстат

Индекс цен производителей промышленной продукции (показатель среднего уровня изменения отпускных оптовых цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления) в июле 2024 г. вырос на 8,8% по сравнению с июнем. В годовом исчислении рост индекса цен производителей ускорился до 33,3%. Это самый высокий годовой уровень инфляции с начала 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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В первую очередь это произошло вследствие роста цен на поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, которые за месяц выросли еще на 16,9% после скачка на 28,3% в июне.

По данным Госстата, в энергетике индекс цен производителей год к году достиг 66,6%, в добывающей промышленности — 10,1%, в перерабатывающей — 9,6%.

Как отметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, ускорение инфляции продолжает иметь заметную энергетическую составляющую, прежде всего, из-за потерь в генерирующих мощностях, импорта более дорогой электроэнергии, роста затрат на альтернативные источники энергоснабжения и т. д.

По его словам, цены производителей в годовом измерении выросли в следующих отраслях промышленности:

Поставка электроэнергии, газа, пара (+60,6%);

Производство кокса и нефтепродуктов (+22%);

Производство фармацевтических продуктов (+21,6%);

Добыча сырой нефти и газа (+17%);

Производство пищевых продуктов (14%).

«В последнем инфляционном отчете НБУ (июль 2024) отметил, что „ускорение промышленной инфляции будет давить на потребительские цены из-за вторичных эффектов, прежде всего, увеличения себестоимости производства“. Не в последнюю очередь с учетом этого фактора НБУ ухудшил собственный прогноз потребительской инфляции к концу 2024 года с 8,2% до 8,5%», — добавил Гетманцев.