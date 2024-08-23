Скидки на страхование ко Дню Независимости Украины

День Независимости Украины — символ нашей свободы, единства и несокрушимости духа. Мы празднуем не только исторический момент, но и силу нашего народа, который в трудные времена остается преданным своим идеалам и стремится к лучшему будущему.
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Источник: Минфин
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