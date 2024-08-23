Еврокомиссия изучает решение Венгрии о прекращении помощи части украинским беженцам

Европейская комиссия анализирует постановление правительства Венгрии о прекращении социальных выплат тем украинским беженцам, прибывшим из районов, не охваченных войной. Об этом на брифинге сообщила представитель Е К Анита Гиппер, передает Укринформ.

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«Нам известно об этом постановлении, и мы рассматриваем его. Но позвольте мне еще раз повторить позицию ЕС, которая заключается в том, что ЕС единственный в обеспечении защиты всем спасающимся от путинских бомб. Это то, что мы делали и продолжаем делать для украинского народа, и будем обеспечивать его защиту столько, сколько потребуется», — заявила Гиппер.

По ее словам, временная защита, которую ЕС предоставляет украинским беженцам, предусматривает доступ к правам в ЕС и всем его странам-членам, включая право на проживание, доступ к рынку труда, жилья, социального обеспечения, медицинской и другой помощи.

«Этот документ только вступил в силу, и нам нужно будет для выяснения деталей и последствий связаться с венгерскими властями», — добавила Гиппер.

Напомним

«Минфин» писал, что с 20 августа в Венгрии прекратили оказание поддержки некоторым украинским беженцам после того, как венгерское правительство в своем летнем указе внесло изменения в систему помощи.

Теперь государственную помощь в Венгрии можно получить только из отдельных регионов Украины. В постановлении правительство ввело новое понятие, так называемая зона боевых действий, которая охватывает «административные единицы Украины, непосредственно пострадавшие от боевых действий». Таким образом, беженцы с запада Украины и Закарпатья будут исключены из венгерской государственной системы беженцев.