До конца года чистая прибыль по гривневым депозитам составит не менее 3-4% — банкир

На отрезке с сентября по декабрь 2024 года инфляционная «нагрузка» прогнозируется в пределах 5−6%. А учитывая размер текущих депозитных ставок, граждане имеют возможность не только сохранить имеющиеся средства от обесценения, но и получить по меньшей мере 3−4% чистой прибыли. Об этом рассказал Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

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Однако эксперт считает, что в сентябре может продолжаться «переходный период» — приспособление граждан к новым экономическим реалиям (к постепенному росту потребительских цен в пределах 5−7%).

«Отсюда возможна поведенческая инерционность и, как следствие, рост новых вкладчиков составит лишь 1%», — подчеркнул банкир.

Специалист отметил, что в сентябре по сравнению с августом средняя доходность по гривневым вкладам в целом не претерпевает существенных изменений. Так, доходность по вкладам на срок от 3 мес. до 6 мес. составит 10% годовых, средние ставки по вкладам от 9 мес. до 12 мес. дадут доход в 11−12% годовых.

Наибольшая прибыль возможна на длительные во времени вклады — от 1 до 2,5 лет — в среднем до 12−13% годовых. В то же время, как утверждает специалист, средняя доходность валютных депозитов останется постоянной: средние ставки по вкладам в долларах не превысят 1,5% годовых, а в евро — 1,3% годовых.

«Таким образом, чистая прибыль по кратчайшим гривневым депозитам (от 3 мес. до 6 мес.) почти втрое превысит доход от валютных вкладов, что значительно усиливает заинтересованность граждан именно гривневыми вкладами», — подчеркнул он.

Что может повлиять на размер ставок

Замотаев отметил факторы, которые могут повлиять на размер ставок по гривневым вкладам в сентябре:

Размер учетной ставки и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам как основного источника формирования доходности вкладов. Учетная ставка зафиксирована на уровне 13%, а ставка по 3-месячным депсертификатам составляет 16%. При пересмотре этих важных экономических показателей подвергаются коррекции ставки по депозитам.

Темпы инфляции. При оптимистическом сценарии, если по итогам 2024 года инфляция будет меньше озвученных прогнозов в 8,5%, то прибыль по гривневым вкладам косвенно может возрасти.

Контролируемая/стабильная ситуация на валютном рынке. К концу года ожидается, что курс доллара будет на уровне 42,1 грн/$. В сентябре допустимая и прогнозируемая девальвация гривны может составить до 1−1,5%, а курсовые колебания могут происходить в коридоре 41−42 грн/$.

Экономическая ситуация в стране в контексте продолжительной войны. В частности, влияние возможных перебоев с электроэнергией на деятельность бизнеса, уровень потребительских цен, объем урожаев зерновых и других с/х культур, востребованность многочисленных государственных кредитных программ, стимулирующих развитие малого и среднего бизнеса.

Существует ли риск массового оттока денег по гривневым депозитам

По данным банкира, на середину августа соотношение гривневых и валютных вкладов составляет 80% против 20%. То есть, как отметил эксперт, гривневые вклады доминируют, и вряд ли в ближайшие 3−4 месяца это соотношение существенно изменится.

Однако Замотаев не исключает, что в сентябре-октябре доля гривневых вкладов может несколько сократиться — на 3−5% по сравнению с августом.

По его словам, главных причин может быть две:

плановое завершение сроков вкладов и незначительное количество новых вкладчиков образуется отрицательный баланс;

вполне естественные опасения граждан по поводу будущего гривни на фоне более ощутимого инфляционного влияния.

Как утверждает специалист, массовое «бегство» клиентов в валютные вклады маловероятно. Ведь уже в течение полутора лет продолжается медленный, но неустанный процесс постепенного сокращения ставок по валютным депозитам.

«С января 2023 по август 2024 года ставки по вкладам в долларах снизились в среднем на 1−1,2 п.п., а вклады в евро «похудели» в среднем на 0,5 п.п. Для сравнения: инфляция в США в этом году составляет в среднем 3%.

То есть приобретение валюты для того, чтобы просто держать ее в тайнике, означает медленную потерю до 3% стоимости сбережений в годовом измерении. В то же время из-за невысоких ставок по валютным депозитам вкладчик косвенно теряет до 1,5% стоимости собственных средств", — подчеркнул он.