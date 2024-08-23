До конца года чистая прибыль по гривневым депозитам составит не менее 3-4% — банкир

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 августа 2024, 10:04 Читати українською

До конца года чистая прибыль по гривневым депозитам составит не менее 3-4% — банкир

На отрезке с сентября по декабрь 2024 года инфляционная «нагрузка» прогнозируется в пределах 5−6%. А учитывая размер текущих депозитных ставок, граждане имеют возможность не только сохранить имеющиеся средства от обесценения, но и получить по меньшей мере 3−4% чистой прибыли. Об этом рассказал Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

На отрезке с сентября по декабрь 2024 года инфляционная «нагрузка» прогнозируется в пределах 5−6%.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Однако эксперт считает, что в сентябре может продолжаться «переходный период» — приспособление граждан к новым экономическим реалиям (к постепенному росту потребительских цен в пределах 5−7%).

«Отсюда возможна поведенческая инерционность и, как следствие, рост новых вкладчиков составит лишь 1%», — подчеркнул банкир.

Специалист отметил, что в сентябре по сравнению с августом средняя доходность по гривневым вкладам в целом не претерпевает существенных изменений. Так, доходность по вкладам на срок от 3 мес. до 6 мес. составит 10% годовых, средние ставки по вкладам от 9 мес. до 12 мес. дадут доход в 11−12% годовых.

Наибольшая прибыль возможна на длительные во времени вклады — от 1 до 2,5 лет — в среднем до 12−13% годовых. В то же время, как утверждает специалист, средняя доходность валютных депозитов останется постоянной: средние ставки по вкладам в долларах не превысят 1,5% годовых, а в евро — 1,3% годовых.

«Таким образом, чистая прибыль по кратчайшим гривневым депозитам (от 3 мес. до 6 мес.) почти втрое превысит доход от валютных вкладов, что значительно усиливает заинтересованность граждан именно гривневыми вкладами», — подчеркнул он.

Что может повлиять на размер ставок

Замотаев отметил факторы, которые могут повлиять на размер ставок по гривневым вкладам в сентябре:

Размер учетной ставки и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам как основного источника формирования доходности вкладов. Учетная ставка зафиксирована на уровне 13%, а ставка по 3-месячным депсертификатам составляет 16%. При пересмотре этих важных экономических показателей подвергаются коррекции ставки по депозитам.

Темпы инфляции. При оптимистическом сценарии, если по итогам 2024 года инфляция будет меньше озвученных прогнозов в 8,5%, то прибыль по гривневым вкладам косвенно может возрасти.

Контролируемая/стабильная ситуация на валютном рынке. К концу года ожидается, что курс доллара будет на уровне 42,1 грн/$. В сентябре допустимая и прогнозируемая девальвация гривны может составить до 1−1,5%, а курсовые колебания могут происходить в коридоре 41−42 грн/$.

Экономическая ситуация в стране в контексте продолжительной войны. В частности, влияние возможных перебоев с электроэнергией на деятельность бизнеса, уровень потребительских цен, объем урожаев зерновых и других с/х культур, востребованность многочисленных государственных кредитных программ, стимулирующих развитие малого и среднего бизнеса.

Существует ли риск массового оттока денег по гривневым депозитам

По данным банкира, на середину августа соотношение гривневых и валютных вкладов составляет 80% против 20%. То есть, как отметил эксперт, гривневые вклады доминируют, и вряд ли в ближайшие 3−4 месяца это соотношение существенно изменится.

Однако Замотаев не исключает, что в сентябре-октябре доля гривневых вкладов может несколько сократиться — на 3−5% по сравнению с августом.

По его словам, главных причин может быть две:

  • плановое завершение сроков вкладов и незначительное количество новых вкладчиков образуется отрицательный баланс;
  • вполне естественные опасения граждан по поводу будущего гривни на фоне более ощутимого инфляционного влияния.

Как утверждает специалист, массовое «бегство» клиентов в валютные вклады маловероятно. Ведь уже в течение полутора лет продолжается медленный, но неустанный процесс постепенного сокращения ставок по валютным депозитам.

«С января 2023 по август 2024 года ставки по вкладам в долларах снизились в среднем на 1−1,2 п.п., а вклады в евро «похудели» в среднем на 0,5 п.п. Для сравнения: инфляция в США в этом году составляет в среднем 3%.

То есть приобретение валюты для того, чтобы просто держать ее в тайнике, означает медленную потерю до 3% стоимости сбережений в годовом измерении. В то же время из-за невысоких ставок по валютным депозитам вкладчик косвенно теряет до 1,5% стоимости собственных средств", — подчеркнул он.

Депозиты в банках Украины

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
ux ui
ux ui
23 августа 2024, 11:02
#
Да да, особенно с учетом инфляции 2022 года, уж все так в гривне приумножили свои капиталы))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает GuitarHero и 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами