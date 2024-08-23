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23 августа 2024, 9:38 Читати українською

BMW обошел Tesla и впервые возглавил европейский рейтинг продаж электромобилей

В прошлом месяце немецкий концерн BMW AG опередил Tesla Inc. и впервые возглавил европейский рынок электромобилей, продолжив стремительный рост продаж на фоне затруднений других производителей. Об этом сообщает Bloomberg.

В прошлом месяце немецкий концерн BMW AG опередил Tesla Inc.
Фото: pixabay.com

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По данным Jato Dynamics, в июле продажи полностью электрических BMW в ЕС подскочили более чем на треть до 14 869 единиц. Регистрация электрокаров Tesla упала на 16% до 14561 единицы.

Хотя Tesla все еще лидирует в продажах электромобилей с начала года, она уступает доле рынка в Европе таким компаниям, как BMW и Volvo. В прошлом месяце европейские покупатели автомобилей зарегистрировали в общей сложности 139 300 новых электромобилей, что примерно на 6% меньше, чем год назад.

Спрос на электромобили падает

Спрос на электромобили в Европе снижается после того, как такие страны как Германия и Швеция прекратили или сократили субсидии, что побудило производителей отказаться от своих амбиций в отношении электромобилей.

Volkswagen AG — крупнейший автопроизводитель региона — заявил в этом месяце, что сокращает мощности на дорогих заводах в Германии, и отметил, что может задержать выпуск новых электрических моделей.

Mercedes-Benz Group AG отказывается от своих планов электрификации и инициатив по аккумуляторам.

У BMW дела обстоят хорошо

BMW удалось противостоять этой тенденции благодаря высокому спросу на электромобили, включая i4 и iX1, превзошедшие продажи моделей Mercedes и Audi аналогичного размера.

Tesla Model Y сохранила позицию наиболее продаваемой электрической модели в Европе в первом полугодии, хотя спрос на четырехлетнюю модель падает, и продажи в июле упали на 16%.

В то время как китайские производители автомобилей во главе с BYD Co. и SAIC Motor Corp. В этом году постепенно расширялась деятельность в Европе, угроза пошлин ЕС замедлила их динамику.

Напомним

«Минфин» писал, что правительство Китая подало жалобу во Всемирную торговую организацию по пошлинам Европейского Союза на электромобили, изготовленные в Китае.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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